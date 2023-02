João Mário apontou o 'bis' em Arouca após uma boa arrancada de Gonçalo Guedes pela direita. O internacional português, recém-chegado do Wolves, cruzou para o interior da área arouquense, com Aursnes a deixar a bola passar para o camisola '20', que não falhou no frente a frente com Arruabarrena. [Vídeo: VSports]