Grande piloto e enorme mecânico: imagens de Paulo Gonçalves a mudar o motor da mota na 3.ª etapa

Paulo Gonçalves esteve prestes a abandonar esta edição da prova mais dura do mundo de todo-o-terreno do Mundo depois de ter partido o motor da mota na 3.ª etapa, na última terça-feira. Mas o português, que além de grande piloto era um fantástico mecânico, esperou mais três horas pelo camião de assistência e em pleno deserto, debaixo de um calor escaldante, mudou o motor em uma hora e pôs-se de novo a caminho. "Nunca desistir", diz o piloto de Esposende no final deste vídeo, realizado pela organização. Com o atraso motivado por este contratempo Paulo Gonçalves já não participava com o intuito de chegar aos primeiros lugares, mas sim com o objetivo de terminar. Morreu domingo, durante a 7.ª etapa da prova. (Vídeo YouTube)