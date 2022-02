Grealish barrado à entrada de um bar por estar bêbado: as imagens do momento que se tornou viral

A carregar o vídeo ...

Jack Grealish tornou-se, no último mercado de transferências de verão, a contratação mais cara da história do Manchester City, por 117 milhões de euros. Na última madrugada, o internacional A pela Inglaterra foi barrado à entrada de um bar, na companhia dos colegas de equipa Kyle Walker e Riyad Mahrez, por estar demasiado bêbado. O criativo dos citizens surge nas imagens de braço dado com um amigo, que evitava que o jogador se desequilibrasse enquanto andava no passeio.