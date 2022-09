Grealish e as críticas de Souness: «Não sei o que tem contra mim»

A carregar o vídeo ...

Jack Grealish, futebolista inglês pelo qual o Manchester City pagou 100 milhões de libras na época passada (cerca de 114 milhões de euros), foi confrontado com as críticas do antigo futebolista e agora comentador, Graeme Souness, no âmbito dos trabalhos da seleção. "Ele tem muita coisa a dizer, não sei o que tem contra mim", explicou Grealish sobre o antigo treinador do Benfica. "Quando assinei com o City sabia que não ia despertar muitos sorrisos. A não ser que entrasse como o Erling Haaland entrou..." (Vídeo Football Daily/Twitter)