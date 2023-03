Grealish e Haaland atribuem prémio de 'maior fraude'... a Rúben Dias

A carregar o vídeo ...

Jack Grealish e Erling Haaland resolveram fazer uma brincadeira a visar Rúben Dias e o tempo que o central português do Manchester City passa no ginásio. "Este prémio vai para o Rúben Dias, para 'maior fraude'. Ele vai ao ginásio quatro vezes por dia, mas nunca vemos nada, começou por dizer Grealish. "Lembram-se quando defrontámos o Borussia Dortmund e ele foi destruído por este homem?", acrescentou o inglês, apontando para Haaland. O norueguês acrescentou: "Ele está sempre no ginásio, mas e os resultados? Onde estão os resultados?" (Vídeo Twitter)