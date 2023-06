Grealish sobre Bernardo Silva: «Há uma pessoa no clube que eu adoro e parece um sem-abrigo»

A carregar o vídeo ...

Jack Grealish não esconde a sua admiração por Bernardo Silva. Esta segunda-feira, durante as comemorações do 'treble' do Manchester City (Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões) o internacional inglês, que está a ser uma das figuras - senão a figura - da festa, revelou um 'bromance' com o português. "Há uma pessoa no clube que eu adoro e parece um sem-abrigo", disse, no interior de um bar, antes de pedir aos adeptos presentes que cantassem uma música ao craque luso que pode estar de saída.