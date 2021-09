Griezmann assobiado por adeptos do Atlético Madrid em pleno Wanda Metropolitano

A carregar o vídeo ...

Antoine Griezmann foi esta noite vaiado e assobiado pelos adeptos do Atlético Madrid antes do jogo da Champions frente ao FC Porto . O avançado francês, que está de volta aos colchoneros após a saída para o Barcelona, começou o jogo no banco mas os fãs do Atlético mostraram o seu descontentamento quando o nome de Griezmann foi entoado pelo speaker do Wanda Metropolitano. [Vídeo: Twitter]