A carregar o vídeo ...

Gianluca Di Marzio é um jornalista direcionado para mercado de transferências e com cerca de 1,7 milhões de seguidores no Twitter. Record desafiou-o a fazer uma antevisão do jogo com a Juventus e a analisar alguns jogadores do Benfica. Grimaldo, que tem sido associado à Juventus, Enzo Fernandéz e António Silva.