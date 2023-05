Grimaldo despede-se: «Vou sair do Benfica mas o Benfica não vai sair de mim»

A carregar o vídeo ...

Alejandro Grimaldo despede-se do Benfica aos 27 anos, após acabar contrato e assinar pelo Bayer Leverkusen. Nas redes sociais, o defesa espanhol deixou claro que vai continuar "amar" o clube num vídeo emotivo partilhado com os seguidores. "Vou sair do Benfica mas o Benfica não vai sair de mim", garantiu o jogador que chegou à Luz em 2015/16, proveniente do Barcelona.