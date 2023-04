Grimaldo e Lucas Veríssimo, descontentes com assobios dos adeptos do Benfica, fazem sinal aos colegas para irem para os balneários

A carregar o vídeo ...

já tinha mostrado ontem o momento em que a equipa do Benfica foi assobiada pelos seus adeptos em Chaves , depois da derrota por 1-0. Agora, neste vídeo da CMTV, é possível ver, com mais pormenor, o gesto de Grimaldo e Lucas Veríssimo, insatisfeitos com os apupos, a pedirem aos restantes colegas de equipa para irem para os balneários, quando estes se dirigiam ainda para a bancada dos simpatizantes encarnados.