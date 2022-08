A carregar o vídeo ...

Kylian Mbappé assinava autógrafos com a nova camisola do PSG quando foi abordado por um dos adeptos presentes, que gritou 'Hala Madrid' na direção do avançado do PSG. Ora, o francês, que no início deste mercado de verão esteve perto de rumar aos merengues antes de renovar pelos parisienses, reagiu... assim. (Vídeo: Twitter)