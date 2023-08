A carregar o vídeo ...

A festa de encerramento da Kings League, no estádio Cívitas Metropolitano, teve um percalço numa discoteca de Madrid. No último sábado, Gerard Piqué foi surpreendido com os cânticos de um grupo de pessoas a entoar o nome de Shakira. "Pouco me importa. Eu sou campeão mundial e vocês não são ninguém", afirmou algo incomodado.