No último sábado, a Lazio venceu fora o Crotone, por 2-0, mas antes de chegar à cidade italiana os jogadores da Lazio apanharam um enorme susto. O mau tempo em Crotone fez-se sentir e bem durante a aterragem do avião onde seguia a comitiva da Lazio e os gritos mostram bem o medo sentido a bordo do avião.