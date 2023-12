A carregar o vídeo ...

O jantar do Grupo Stromp, esta noite realizado em Lisboa, marcou também uma mudança na liderança do grupo de sócios do Sporting, com Carlos Barbosa da Cruz a suceder a Tito Arantes Fontes. Após a passagem de testemunho, o advogado, que é cronista Record, fez o seu primeiro discurso na nova função.