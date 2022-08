Guarda-rede sofre golo no último minuto e criança invade o relvado para o abraçar

A carregar o vídeo ...

O final do jogo Defensa y Justicia-Boca Juniors (0-1) ficou marcado por um momento de enorme beleza e emoção. A formação da casa perdeu perante um dos gigantes da Argentina com um golo nos descontos, num final de encontro cruel depois de muito esforço. O guarda-redes dos anfitriões, Ezequiel Unsain, não escondeu a desilusão mas acabou por ser confortado por... um jovem que invadiu o relvado com a intenção de abraçá-lo naquele momento difícil.