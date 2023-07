A carregar o vídeo ...

O Urawa Reds derrotou este sábado o Sagan Tosu num jogo da 19.ª jornada do campeonato japonês, numa partida que ficou fechada no 2-1 com este golo de Ken Iwao. Um misto de perspicácia, mas também com muita culpa de um guarda-redes do Sagan Tosu que parecia estar a dormir...