Guarda-redes adiantado e... golaço: defesa do Liverpool aproveitou brinde e acabou a celebrar

Marcar golos do meio-campo não é algo novo, até acontece com alguma regularidade, mas sempre que apanhamos algum golo desse género... temos de destacá-lo. O que pode ver acima aconteceu na quarta-feira, no duelo entre Liverpool e Paris SG, na Premier League International Cup, foi marcado pelo defesa francês Billy Koumetio e ajudou os reds a vencer por 4-2. Koumetio, refira-se, até fez dois golos nesta partida.