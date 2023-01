Al-Nassr: Guarda-redes da equipa de Cristiano Ronaldo sofre grave lesão e sai de ambulância

A carregar o vídeo ...

O Al Nassr empatou este sábado diante do Al Shabab, num jogo que acabou por ficar marcado pela lesão sofrida pelo guarda-redes David Ospina. Um lance que aconteceu já para lá do tempo de compensação, quando o colombiano apoiou mal o braço e torceu o cotovelo. Visivelmente afetado, Ospina sai de ambulância e em lágrimas.



Segundo o Al Nassr, confirma-se a fratura num dos ossos do cotovelo, que levará a uma paragem de seis semanas.