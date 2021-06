Guarda-redes da Eslováquia marcou na própria baliza num dos golos mais insólitos do Euro'2020

É caso para dizer que no melhor cano cai a nódoa. Martin Dubravka até tinha defendido um penálti de Morata minutos antes, mas borrou a pintura e colocou a Espanha em vantagem frente à Eslováquia , em jogo da 3.ª jornada do Grupo E do Euro'2020. Tudo começou num remate à barra de Pablo Sarabia e o guarda-redes acaba por socar a bola para dentro da própria baliza. É, sem dúvida, um dos golos mais insólitos deste Europeu.