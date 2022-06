Guarda-redes decide o jogo com um pontapé de bicicleta aos... 90'+5

A carregar o vídeo ...

A partida não era de caráter decisivo, mas a verdade é que todos os pontos contam e Morten Grasmo decidiu levar essa 'regra'... ao máximo. O guarda-redes do Sotra, equipa que milita no terceiro escalão do futebol norueguês, brilhou no último lance do duelo deste domingo frente ao Ullern com um golo, de pontapé de bicicleta, aos... 90'+5. Que bela forma de encerrar o fim de semana! [Vídeo: SportsCenter]