Guarda-redes do Al Nassr 'perde a cabeça' e persegue Otávio após penálti à Panenka

É uma situação pela qual nenhum guarda-redes gosta de passar e a reação... mostra precisamente isso. Durante um treino do Al Nassr, Otávio foi 'arrojado' e bateu Ospina com um penálti à Panenka, momento que deixou o guardião colombiano furioso. O que se seguiu foi uma 'perseguição'... a alta velocidade. (Vídeo: Twitter/Central do Arabão)