Guarda-redes do Arsenal faz 'inveja' aos colegas com camisola de... Cristiano Ronaldo

O vídeo acima é um dos que atingiu já o estatuto de viral do momento em Inglaterra. Capturado na série 'All or Nothing' do Arsenal, nele é possível ver-se o gaurda-redes Aaron Ramsdale gabar-se perante Bukayo Saka de ter uma camisola de Cristiano Ronaldo, isto enquanto o colega aparentava estar com alguns... ciúmes. Depois, cheio de confiança, Saka soltou um "não te preocupes, eu vou ter a minha, eu vou ter a minha"...