A dois dias do jogo com Angola, a seleção do Gana viu um dos seus possíveis titulares lesionar-se num treino... e de uma forma inusitada. Durante um exercício, o guarda-redes Joseph Wollacott foi surpreendido pela baliza, que lhe caiu em cima aparentemente por causa do intenso vento que se sentia. O guardião foi assistido no local e a sua utilização diante de Angola está em dúvida.