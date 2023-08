Guarda-redes do Olimpija defende penálti aos 90'+12 e equipa de João Henriques faz história na Champions

A carregar o vídeo ...

O Olimpija Ljubljana, equipa eslovena orientada por João Henriques, conseguiu esta terça-feira uma histórica qualificação para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num jogo diante do Ludogorets que dificilmente poderia ter tido um final mais dramático. E tudo nos descontos. Primeiro porque, aos 90'+2, Timi Elsnik conseguiu fazer o 2-1 e colocou pela primeira vez a equipa do técnico português na frente. Mas o mais impressionante veio depois. Aos 90'+12, depois de uma longa revisão no VAR, o árbitro apontou penálti para os búlgaros, que Kiril Despodov assumiu e desperdiçou. Dizemos 'desperdiçou' porque a bola só não entra porque o guarda-redes Matev Vidovsek fez uma defesa incrível.