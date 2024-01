Guarda-redes do Osasuna deixa bicada após derrota com o Barcelona: «Viemos aqui porque é a nossa profissão»

A carregar o vídeo ...

Depois da derrota que ditou a eliminação do Osasuna nas meias finais da Supertaça de Espanha frente ao Barcelona (2-0) , o guarda-redes Sergio Herrera falou com a imprensa daquele país e não deixou nada por dizer, frisando que a competição está feita para que a final seja jogada entre a equipa catalã e o Real Madrid. "Economicamente é algo lógico. Parece-me que se devia viver a competição com os nossos adeptos, porque somos equipas espanholas e os adeptos espanhóis é que a deviam desfrutar. Mas pronto, vimos aqui porque é a nossa profissão", referiu o guardião na 'flash'. (: Marca)