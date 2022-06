Guarda-redes do Tottenham é rapper e subiu ao topo do estádio para filmar vídeoclipe

A carregar o vídeo ...

Para lá de ser guarda-redes - na época que agora termina esteve cedido pela Atalanta ao Tottenham - Pierluigi Gollini tem também uma carreira no mundo da música. Conhecido neste meio como 'Gollorius', o guardião italiano, de 27 anos, lançou recentemente o novo single, intitulado 'Champions Dream'. No vídeoclipe são claras as referências ao spurs, com especial destaque para o facto de subido ao topo do novo estádio do clube para filmar partes do vídeo.