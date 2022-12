Guarda-redes ex-Gil Vicente brilha em Espanha com quatro defesas na mesma jogada

A carregar o vídeo ...

Daniel Fuzato passou pelo Gil Vicente sem deixar marca (nem jogou...), mas por agora vai brilhando nos espanhóis do Ibiza. Esta quinta-feira, diante do Racing Santander, o brasileiro ajudou a sua equipa a segurar uma vitória por 1-0, com especial para esta jogada, na qual travou no espaço de poucos segundos quatro remates contrários. Incrível!