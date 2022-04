Ivan Lomayev, guarda-redes dos russos do Samara, tentou ser protagonista de um lance de classe frente ao Khimk, em jogo da 26.ª jornada da Liga russa, e acabou por oferecer aquele que seria o terceiro dos quatro golos com que o Khimk goleou o Samara, por 4-1. [Vídeo: One Football]