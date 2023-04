Guarda-redes sobe à área contrária e marca golo (sem querer?) aos 90'+5

A carregar o vídeo ...

Esta quarta-feira, o Coventry City empatou a um golo na visita ao reduto do Blackburn Rovers, numa partida importante na luta pelo acesso ao playoff de promoção do Championship no qual o golo da igualdade dos visitantes surgiu aos 90'+5. Se marcar um golo tão tarde já é motivo de destaque, o que dizer do facto do marcador ter sido Ben Wilson, o guarda-redes do Coventry... num lance em que pareceu que a bola entrou por mera sorte.