Este é um daqueles momentos que, fãs de futebol, gostamos sempre de ver. Aconteceu no sábado, no duelo entre Pontypridd United e Aberystwyth Town, da 29.ª jornada do campeonato galês, onde o conjunto visitante conseguiu o empate a um golo aos 90'+6, com um golo de Matthew Turner, o... guarda-redes!