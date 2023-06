A carregar o vídeo ...

O HamKam está em penúltimo na Liga norueguesa, com apenas 7 pontos em 11 jogos, e este lance, ocorrido no último minuto do jogo com o Odd, ajuda bem a explicar o porquê. No desespero para marcar, o guarda-redes Lars Jendal subiu à área para tentar marcar e ficou muito perto de fazê-lo. O problema? A pontaria estava desafinada!