Pep Guardiola fez esta terça-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Real Madrid, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, e não escondeu a ambição da sua equipa na prova. O Manchester City nunca ganhou a Champions e amanhã recebe os merengues, com um empate (1-1) trazido de Madrid. (Vídeo Football Daily)