Guardiola e a "elasticidade" de Haaland: «É natural, herdou do pai e da mãe»

Pep Guardiola comentou oque Erling Haaland marcou ao Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões, e elogiou a "flexibilidade" e a elasticidade" do jogador, que é muito alto. "Faz lembrar o meu amigo Zlatan Ibrahimovic", explicou. O treinador do Manchester City acrescentou ainda que esta capacidade é algo natural no jovem jogador dos citizens. (Vídeo Football Daily/Twitter)