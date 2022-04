A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola foi esta terça-feira confrontado com o adensar dos rumores que colocam o avançado norueguês Erling Haaland muito próximo do Manchester City. O jovem jogador do Borussia Dortmund promete ser um dos principais 'agitadores' do mercado no próximo verão, mas o treinador, que fazia a antevisão do jogo de amanhã com o Brighton, fugiu à questão... (Vídeo Football Daily/Twitter)