Pep Guardiola foi esta sexta-feira questionado, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Newcastle (domingo, 16h30), acerca do desaire do Manchester City na Liga dos Campeões, assumindo que "talvez não seja bom o suficiente" para levar a equipa à glória na competição. (Vídeo: Football Daily)