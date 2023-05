Guardiola e o racismo em Espanha: «Conheço o país e não estou otimista...»

A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola comentou esta sexta-feira os episódios de racismo de que Vinícius Júnior foi alvo, em Espanha. Na antevisão ao encontro com o Brentford, o técnico do Manchester City apontou ao exemplo inglês e revelou não estar otimista quanto à resolução do problema.



"Deviam aprender [com a Premier League]. Aqui somos muito rigorosos. Eles sabem o que têm de fazer. É um problema em toda a parte. Pensar que somos melhores que os nossos vizinhos, que somos melhores uns que os outros. Os nossos antepassados vieram de emigrantes, guerras, ditadores e tiveram que deixar os seus países. Formaram famílias e voltaram para onde nasceram. O problema é que existe racismo em todos os lugares. Não só em Espanha, com Vinícius Júnior. Não só pelo género, mas pela cor. Acreditar que a nossa língua é melhor do que outra, que o nosso país é melhor do que outro. Temos que aceitar a diversidade como seres humanos, mas neste momento estamos muito longe disso. Não estou otimista. Principalmente por conhecer Espanha, não estou otimista", referiu Guardiola.