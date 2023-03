Guardiola explica por que substituiu Haaland: «Se alcançasse o recorde aos 22 anos teria uma vida aborrecida»

A carregar o vídeo ...

Após a goleada do Man. City frente ao Leipzig, Pep Guardiola explicou porque decidiu tirar Erling Haaland aos 63 minutos do encontro com uma declaração curiosa. "Se ele alcançasse este recorde aos 22 anos, a vida dele seria aborrecida. Agora tem o objetivo de fazer isso no futuro", referiu. [Vídeo: Football Daily]