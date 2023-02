Guardiola garante que vai continuar no Man. City: «Seja na Liga dos Campeões ou na 4.ª Divisão»

A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola garante que vai continuar no Manchester City, seja "a jogar a Liga dos Campeões ou na League Two", o equivalente à quarta divisão. Os citizens foram acusados pela Premier League de quebrar as regras do fair-play financeiro e correm o risco de perder pontos ou até mesmo de serem despromovidos. (Vídeo Football Daily)