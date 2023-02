Guardiola: «Na minha opinião, Rúben Amorim é um dos melhores treinadores neste momento»

A carregar o vídeo ...

Guardiola lembrou esta sexta-feira a goleada (5-0) do Manchester City ao Sporting, em Alvalade, na última temporada para comentar o empate (1-1) que a equipa registou a meio desta semana diante do RB Leipzig. Enquanto falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Bournemouth, para a Premier League, o técnico catalão deixou rasgados elogios a Rúben Amorim, afirmando que o português é "um dos melhores treinadores neste momento". [Vídeo: TNTSports Brasil]