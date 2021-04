Guardiola não poupa nos elogios a Neymar: «Carrega o Brasil nas costas»

A carregar o vídeo ...

Josep Guardiola não escondeu a sua admiração pelo estilo de jogo de Neymar. Em declarações à 'TNT Sports Brasil', na conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Manchester City e Paris Saint-Germain, a contar para a primeira mão da meia-final da Champions, o treinador catalão elogiou as capacidades técnicas do brasileiro, afirmando: "Se tivesse continuado no Barcelona, o clube teria agora mais duas ou três Champions". [Vídeo: TNT Sports Brasil]