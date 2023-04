Guardiola não viu cotovelada de árbitro assistente a Robertson: «Estava atento ao Bayern e ao golfe»

A carregar o vídeo ...

O duelo entre o Liverpool e o Arsenal (2-2) , deste domingo, ficou marcado pela cotovelada do árbitro assistente Constantine Hatzidakis a Robertson , momento que aconteceu ao intervalo da partida e que Pep Guardiola comentou hoje em conferência de imprensa: "Ouvi falar disso, mas não vi. Estava atento ao Bayern Munique e ao golfe. Vi os melhores momentos depois, mas ainda não vi as imagens. É estranho... Se for como as pessoas me disseram...", analisou. (: Football Daily)