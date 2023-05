A carregar o vídeo ...

Numa altura em que a luta pelo título da Premier League está mais acesa do que nunca, Pep Guardiola afirmou que o Arsenal, que neste momento lidera o campeonato com mais dois pontos e mais dois jogos do que o Manchester City, já garantiu o 'título' mais importante da temporada, a qualificação para a Liga dos Campeões. (Vídeo: Football Daily)