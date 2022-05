Guardiola: «Os jogadores sabem que vão ter de estar no seu melhor para chegarmos à final»

A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, referiu esta terça-feira, em antevisão ao jogo de amanhã frente ao Real Madrid da 2.ª mão das 'meias' da Liga dos Campeões, que os citizens sabem que vão precisar de estar no seu melhor para garantirem a passagem à final, lembrando porém que também há fatores incontroláveis. A 1.ª mão, recorde-se, terminou com a vitória da formação inglesa (4-3) . (: Football Daily)