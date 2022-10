Guardiola provoca bancadas de Anfield no Liverpool-Manchester City e adeptos reagem assim

A carregar o vídeo ...

Decorria, este domingo, o minuto 53 do Liverpool-Manchester City (1-0) quando Guardiola, treinador dos citizens, protagonizou um gesto que despertou as bancadas de Anfield. Os adeptos dos reds festejaram efusivamente o golo anulado pelo VAR a Phil Foden, atitude que Guardiola não gostou, e que fez com que o espanhol, ironicamente, se dirigisse aos apoiantes da equipa de Klopp a pedir... ainda mais barulho. (: Twitter)