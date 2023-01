Guardiola: «Se o Barcelona me ligar é para lá que vou... é o meu clube»

A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola falava, esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arsenal - amanhã pelas 20 horas - quando protagonizou uma tirada... inesperada. O treinador do Manchester City abordava a paixão de Arteta pelos gunners, e optou por fazer o mesmo, não escondendo aquilo que ele próprio sente pelo Barcelona, o seu clube do coração. "Se o Barcelona me ligar, é para lá que vou... é o meu clube", assegurou. (Vídeo: Sky Sports)