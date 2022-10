Guardiola sem dúvidas: «Liverpool continua a ser o nosso maior rival na luta pela Premier League»

Liverpool e Manchester City defrontam-se este domingo (16h30), em Anfield, no jogo grande da 10.ª jornada da Premier League. Na antevisão à partida, Pep Guardiola surpreendeu ao admitir que continua a ver o Liverpool como o principal adversário do Manchester City na corrida ao título, apesar do atraso de 14 pontos que a equipa de Jürgen Klopp tem para o 1.º lugar, atualmente ocupado pelo Arsenal com mais um ponto do que os citizens. [Vídeo: One Football]