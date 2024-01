Viktor Gyökeres voltou, esta quinta-feira, a ser um dos grandes destaques na goleada do Sporting no terreno do Vizela, por 5-2 , ao apontar dois golos. No final da partida, quando falava na 'flash' da Sport TV, o avançado sueco interrompeu o seu discurso quando ouviu os adeptos dos leões cantarem o seu nome e não hesitou em deixar-lhes elogios: "São incríveis, adoro-os!", atirou. (: VSports)