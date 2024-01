Gyökeres não se importou de ficar em tronco nu para entregar sweat a jovem adepto do Sporting

A carregar o vídeo ...

Viktor Gyökeres está a ser esta quinta-feira muito elogiado pelos adeptos do Sporting e tudo por causa de um vídeo que está a circular nas redes sociais, onde é possível ver o avançado sueco a ficar em tronco nu dentro do seu automóvel para entregar a 'sweat' que vestia, da coleção de vestuário dos leões, a um jovem adepto. O momento aconteceu depois de um jogo, nas garagens do Estádio José Alvalade.