Há 10 anos Henrique Araújo dizia à Marítimo TV: «Quero ser jogador de futebol, mas às vezes não resulta...»

Henrique Araújo é por estes dias um dos rostos da formação do Benfica, muito por força do seu desempenho na Youth League, mas há 10 anos o avançado não sabia se ia ser jogador de futebol. Numa entrevista à Marítimo TV, há 10 anos, o então infantil do clube madeirense mostrava algumas reticências, sem no entanto esconder o sonho de um dia se tornar profissional. (Vídeo Marítimo TV)