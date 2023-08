Há dias em que o melhor é ficar em casa: para Gerónimo Rulli... hoje foi um desses

A carregar o vídeo ...

O Ajax perdeu este sábado com o Augsburgo por 3-1, num jogo no qual o guarda-redes argentino Gerónimo Rulli viveu uma daquelas jornada totalmente para esquecer. Primeiro sofreu um frango (que foi creditado como autogolo), depois encaixou um segundo golo algo consentido e, para colocar a cereja no topo de um bolo bem amargo, ainda cometeu um penálti que originaria o terceiro tento dos alemães. É, Rulli, se calhar o melhor era teres ficado em casa...